В первых числах сентября Псковская область получит 300 млн рублей на продолжение строительства Северного обхода

11:45, 21 августа 2017, ПАИ

В первых числах сентября Псковская область получит 300 млн рублей на продолжение строительства автомобильной дороги регионального значения Северный обход Пскова (2-й пусковой комплекс). Об этом Псковскому агентству информации сообщил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов.

«У нас был график по финансированию работ, и согласно графику Министерство транспорта нас финансирует. Рассчитываем, что в первых числах сентября Псковская область получит 300 млн рублей. И до конца года, с учётом этих 300 млн, в регион поступят 800 млн рублей», - пояснил Александр Кузнецов.

Он отметил, что сейчас на стройплощадке ведутся работы по дорожному полотну за счёт средств, которые уже были выплачены подрядчику, продолжается строительство развязок. В сентябре после поступления денег планируется выйти на строительство мостового перехода.

«Работы по нему были приторможены по двум причинам. Одна из них - техническая. Из-за сложных грунтов оказалось необходимо провести дополнительные работы по их изысканию. Ведётся доработка документации. Сооружение сложное, уникальное. Вторая причина - закупка дорогостоящих конструкций мостового перехода. Сумма, которая придёт, позволит до конца разместить эти заказы на заводах, дозакупить конструкции и продолжить работы в полном объёме. В сентябре также планируется выход на противоположную от памятника Александру Невскому часть. Там уже проведены определенные планировочные решения, работы по сносу жилых домов частного сектора, которые были выкуплены. В сентябре планируем выйти на сборку временных сооружений, чтобы можно было перейти к строительству подводных опор», - уточнил заместитель губернатора.

Александр Кузнецов обратил внимание, что сейчас продолжаются работы по строительству дорожной части обхода. Планируется, что к концу года практически полностью будут готовы развязки на гдовском направлении, в асфальте будут выполнены подъездные пути и частично сами развязки.

«Есть ещё вопросы, связанные с собственниками земельных участков, по которым пройдет обход, - обратил внимание вице-губернатор. - У нас два ключевых собственника. Речь о федеральных землях сельскохозяйственной академии. Сейчас мы прорабатываем вопрос с федеральными ведомствами. Положительное решение есть, но срок согласования очень длительный, потому что решение по этим земельным участкам принимает лично президент. Второе - земли, переданные в аренду от Фонда развития жилищного строительства псковскому застройщику под строительство микрорайона «Европа». Мы частично касаемся этих земельных участков. Здесь процедура согласования с собственником земли продолжается, но положительное решение тоже найдено».

В заключение Александр Кузнецов сообщил, что до конца года есть намерение полностью войти в график, как по финансированию, так и по техническому исполнению работ на обходе.