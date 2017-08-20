Безработный угнал мопед со стоянки у дома в пыталовской деревне Бороусы

11:03, 21 августа 2017, ПАИ

Сотрудники отделения МВД по Пыталовскому району задержали подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в полицию поступило сообщение о том, что от места стоянки около дома в деревне Бороусы Пыталовского района угнан мопед «Альфа».

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 23-летний безработный ранее судимый местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.