Безработный угнал мопед со стоянки у дома в пыталовской деревне Бороусы
Сотрудники отделения МВД по Пыталовскому району задержали подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в полицию поступило сообщение о том, что от места стоянки около дома в деревне Бороусы Пыталовского района угнан мопед «Альфа».
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 23-летний безработный ранее судимый местный житель.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.