Активисты ОНФ приняли участие в общественных обсуждениях благоустройства дворов в Пскове

14:53, 21 августа 2017, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области в ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» приняли участие во встречах с жителями многоквартирных домов, которых информируют о программе благоустройства дворовых территорий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Совместно с представителями районных администраций с 24 июля по 16 августа проведено 14 встреч во дворах с жителями областного центра и поселка Пушкинские Горы. Встречи были проведены с жителями домов по улицам Гражданской, Спортивной, Ленина, Гоголя, Гагарина, Советской, Спегальского, Свердлова, Октябрьскому проспекту, а также по улице Ленина в поселке Пушкинские Горы.

В мероприятиях принимали участие старшие по домам, инициативные группы граждан, общественники, представители администрации муниципалитетов. Активисты ОНФ давали разъяснения гражданам, каким образом претендовать на участие в госпроекте «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году, поясняли алгоритм действий.

Жители ряда дворов уже активно подключились к работе над документацией для подачи заявки, подготовили схематические планы благоустройства их дворовой территории. К примеру, в Пушкинских Горах инициативная группа подняла вопрос сохранения зеленых насаждений в центре дворовой территории и размещения автопарковок с торцевых сторон жилых домов. Граждане нарисовали план-схему благоустройства своего двора и собрали более 100 подписей жильцов.

Во дворах Пскова, расположенных в центральной части города, жители говорили о необходимости создания парковочных карманов, асфальтирования дорожных проездов, спиле аварийных деревьев и санитарной обрезке здоровых. В некоторых дворах есть потребность в обновлении детских площадок, установке скамеек и урн, изменении месторасположения мусорных контейнеров. В ходе встреч во дворах отмечалось, что собственникам непросто прийти к единому мнению о благоустройстве дворов, при этом в муниципальную общественную комиссию по рассмотрению заявок на благоустройство дворовых территорий в Пскове необходимо предоставить две трети подписей собственников.

«Благоустройство придомовых и общественных территорий должно проводиться с учетом мнения граждан и соответствовать их потребностям, а не решениям чиновников. Поэтому до начала проведения работ необходимо узнать о предпочтениях жителей, учесть желания автомобилистов, родителей с детьми, людей пожилого возраста. Это непростая работа, но только сами жители могут определить, каким они хотят видеть свой двор, какие работы необходимы, чтобы он стал комфортным», – подчеркнул руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

В Пскове по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году ремонту подлежат 13 дворовых территорий. В настоящее время формируется перечень дворовых территорий для участия в программах благоустройства на предстоящие пять лет. Активисты Народного фронта держат на контроле реализацию правительственного проекта.