Сотрудники вневедомственной охраны из Псковской и Новгородской областей прошли обучение

11:15, 21 августа 2017, ПАИ

Группа сотрудников Росгвардии закончила первоначальное обучение в Центре профессиональной подготовки УВМД России по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Отдела Росгвардии, несколько месяцев длилась учеба молодых сотрудников вневедомственной охраны Псковской и Новгородской областей. Выпускные экзамены стали для росгвардейцев завершением программы профессиональной подготовки.

На торжественной церемонии выпуска с окончанием обучения сотрудников поздравил начальник Отдела Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов. Он напомнил, что главной задачей Росгвардии является защита прав и законных интересов граждан, оказание помощи каждому, кто в ней нуждается.

Скоро сотрудники вневедомственной охраны приступят к выполнению непосредственных служебных обязанностей в своих подразделениях.