0
11:32
26 августа псковичей отвезут в «Тур по новостройкам»
12:02
Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 21 августа
21:41
«Медовый фестиваль-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:55
Псковичи выбрали самый вкусный мёд
18:52
Команда Smarter одержала победу в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове
16:43
До 24 градусов тепла и грозы обещают псковичам в воскресенье
13:16
Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 10 сентября
Еще новости
Общество

Сотрудники вневедомственной охраны из Псковской и Новгородской областей прошли обучение

Группа сотрудников Росгвардии закончила первоначальное обучение в Центре профессиональной подготовки УВМД России по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Отдела Росгвардии, несколько месяцев длилась учеба молодых сотрудников вневедомственной охраны Псковской и Новгородской областей. Выпускные экзамены стали для росгвардейцев  завершением программы профессиональной подготовки.

На торжественной церемонии выпуска  с окончанием обучения сотрудников поздравил начальник Отдела Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов. Он напомнил, что главной задачей Росгвардии является защита прав и законных интересов граждан, оказание помощи каждому, кто в ней нуждается.

Скоро сотрудники вневедомственной охраны приступят к выполнению непосредственных служебных обязанностей в своих подразделениях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

26 августа псковичей отвезут в «Тур по новостройкам»
21 августа 2017
26 августа псковичей отвезут в «Тур по новостройкам»
Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 21 августа
20 августа 2017
Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 21 августа
«Медовый фестиваль-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 августа 2017
«Медовый фестиваль-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псковичи выбрали самый вкусный мёд
19 августа 2017
Псковичи выбрали самый вкусный мёд
Команда Smarter одержала победу в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове
19 августа 2017
Команда Smarter одержала победу в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове 1
До 24 градусов тепла и грозы обещают псковичам в воскресенье
19 августа 2017
До 24 градусов тепла и грозы обещают псковичам в воскресенье
Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 10 сентября
19 августа 2017
Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 10 сентября
33 участника вышли на старт восьмого этапа Чемпионата Псковской области по автомногоборью
19 августа 2017
33 участника вышли на старт восьмого этапа Чемпионата Псковской области по автомногоборью

Идет загрузка...