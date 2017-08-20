14 детей эвакуировали в Пскове из-за задымления в нелегальном семейном центре

11:16, 21 августа 2017, ПАИ

В Пскове в семейном центре «Атмосфера» (ул. Гагарина, д. 5) сегодня, 21 августа, произошло задымление. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной оказалось возгорание кондиционера.

Пожар удалось потушить до прибытия спасателей силами сотрудников центра. Они также эвакуировали из здания 14 подростков в возрасте 12-14 лет.

При этом, по данным городского управления образования, центр «Атмосфера» работает без лицензии.