До 15 декабря будет капитально отремонтирован спецприемник УМВД по Пскову
До 15 декабря планируется капитально отремонтировать специальный приемник УМВД России по городу Пскову (Комиссаровский переулок, 2а). На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.
Начальная цена контракта составляет 12 млн 869 тысяч 655 рублей, источник финансирования — федеральный бюджет.
Подрядчик должен будет обновить кровлю, фасад, выполнить отделочные работы, заменить сантехнику, оборудовать пандус, благоустроить территорию, отремонтировать прогулочный дворик и так далее.
Дата проведения аукциона — 8 сентября.