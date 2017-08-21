21 жалоба на подкуп избирателей в Пскове поступила по телефону «горячей линии»

12:43, 21 августа 2017, ПАИ

По состоянию на 21 августа на общественную «горячую линию» связи с избирателями от жителей Пскова поступила 21 жалоба на попытки подкупа избирателей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Ассоциации юристов, курирующем работу линии.

Всего были приняты 44 обращения от жителей Псковской области, в том числе 16 вопросов социально-бытового характера и 7 по избирательному законодательству.

Массовые жалобы на попытки подкупа избирателей стали поступать с 18 августа от жителей Рижского проспекта, улиц Юбилейной, Инженерной, Труда, Звездной. «Граждане рассказывали, что некие люди предлагают им заключить «договор» на ведение агитации среди своих родственников или знакомых за конкретных кандидатов. Они называли такие фамилии как Рассадин, Пожидаева, Баева, Ласко, Сотник», - отметили организаторы горячей линии. При заключении «договора» негласным условием является обязательное досрочное голосование за определенного кандидата. При заключении «договора» от граждан требую предоставить паспортные данные, и обещают заплатить две тысячи рублей.

В Ассоциации юристов подчеркнули, что практически все жаловавшиеся на попытки подкупа оставляли свои контактные данные и выражали готовность подтвердить при необходимости информацию. По обращениям избирателей направлен запрос в Избирательную комиссию Псковской области. Представители организаторов «горячей линии» были приглашены на заседание облизбирком, по итогам которого все материалы вместе с карточками учета обращений граждан переданы для проведения проверки в правоохранительные органы.

В категории «вопросы избирателей» поступали звонки с просьбой найти информацию о том, кто является кандидатами по тому или иному избирательному участку, какие партии участвуют в выборах, участвуют ли самовыдвиженцы и можно ли ещё выдвинуть свою кандидатуру; когда кандидаты будут проводить встречи с избирателями. Избиратели просили пояснить, что является незаконной предвыборной агитацией, каковы функции работы «горячей линии».

Поступали также вопросы юридического характера по программе обеспечения жильем молодых семей, льготам для инвалидов по зрению, по обеспечению жильем инвалида, о взыскании компенсации с юридического лица за разбитую машину, вопросы по индексации пенсии. По этим вопросам оказаны юридические консультации, назначены очные приемы юриста.

В категории «вопросы социально-бытового характера» поступили жалобы граждан на проблемы ЖКХ: проведение капитального ремонта, отказ управляющей компании от обслуживания дома, залив по вине управляющей компании. Поступили обращения по проблемам транспортной доступности, отсутствию специалистов в больнице в Пыталово, на задержку детских пособий, на назначение платных анализов ребенку.

Отметим, что главной целью работы «линии связи с избирателями» является обеспечение избирательных прав граждан, а также оперативное информирование избирателей по вопросам подготовки и проведения выборов, назначенных на 10 сентября - Единый день голосования.

«Горячая линия» работает по телефону 8-900-995-64-01 в рабочие дни с 9:00 до 18:00. В Единый день голосования операторы будут отвечать на звонки с момента начала работы избирательных участков до подведения итогов голосования.