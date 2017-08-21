В великолукской деревне Переслегино реконструируют площадь

19:51, 21 августа 2017, ПАИ

Объявлен аукцион на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов № 7 и № 8 в деревне Переслегино, Великолукского района. На эти работы планируется выделить 1 млн 656 тысяч рублей. Кроме того, объявлен аукцион на благоустройство центральной площади в деревне Переслегино. Реконструкция площади обойдётся в 828 тысяч рублей. Такие данные размещены на сайте госзакупок.

Оба аукциона намечены на 1 сентября. Срок исполнения работ - 60 календарных дней с момента заключения контракта. Источник финансирования - бюджет Великолукского района, средства выделяются субсидий из федерального и областного бюджета.