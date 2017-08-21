В преддверии Дня государственного флага юным опочанам вручили паспорта
В Опочке прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня государственного флага.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, председатель районного собрания депутатов Олег Василевский и начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России «Опочецкий» майор полиции Ирина Бобылева вручили паспорта граждан Российской Федерации юным опочанам.
Гости праздника пожелали ребятам уверенности в своих силах и собственном будущем.