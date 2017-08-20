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26 незаконных орудий лова изъяли инспекторы у рыбаков на псковских водоёмах

За неделю с 14 по 20 августа на водоёмах Псковской области госинспекторы рыбоохраны изъяли 26 незаконных орудий лова и 18 килограммов рыбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего были выявлены 11 административных правонарушений. На браконьеров наложили штрафов на сумму 15,2 тыс. рублей, взыскать удалось 4,8 тыс. рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 192 административных правонарушения и наложили штрафов на общую сумму 397 тыс.  900 рублей.

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