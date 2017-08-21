До конца года в Пскове будут отремонтированы дворы по 13 адресам

13:00, 21 августа 2017, ПАИ

Дворы многоквартирных домов по 13 адресам будут благоустроены в Пскове до 31 октября в рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды». На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Максимальная цена контракта составляет 26 млн 314 тысяч 900 рублей, средства предусмотрены в рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Псков» на 2017 год.

Работы будут проводиться на улицах Энтузиастов, 9, Леона Поземского, 83, 85, 87, 89, Генерала Маргелова, 11, Киселева, 18, Розы Люксембург, 23, Коммунальной, 42, Конной, 5, Народной, 39, Яна Райниса, 82, в переулке Машиниста, 9. Планируется ремонт дворовых проездов, тротуаров, замена бортовых камней, по отдельным адресам - оборудование парковок, искусственных дорожных неровностей, установка урн, скамеек, снос и выкорчевка деревьев.

Кроме того, на улице Энтузиастов появятся игровой городок с широкой горкой, качелями, каруселью, спортивный комплекс для воркаута и песочный дворик.