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Общество

Ключи от 40 квартир вручил Андрей Турчак переселенцам из ветхого жилья в Пскове (ВИДЕО)

Сегодня, 21 августа, в жилом комплексе «Европа» в Псковском районе состоялась церемония вручения ключей от квартир переселенцам из ветхого и аварийного жилья. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, губернатор Псковской области Андрей Турчак вручил ключи 40 семьям.

Глава региона поздравил псковичей с новосельем. «Я искренне рад, что более 40 семей сегодня обретают новое жилье. Очень радостный факт, что программа по расселению аварийного и ветхого жилья близится к концу», - отметил Андрей Турчак. По его словам, новое жильё получили уже 3 тысячи человек, расселить осталось ещё тысячу. Они получит свое жилье до 1 сентября, пообещал глава региона.

Он пожелал сегодняшним новосёлам комфортной жизни в новых квартирах.

Также переселенцев поздравил глава Пскова Иван Цецерский. «Зная в каких вы проживали, сегодня для вас, несомненно, радостный день», - сказал он.  Глава Пскова заметил, что новые жильцы микрорайона уже успели поставить вопрос о нехватке парковочных мест. «Нам пообещали, что парковка появится за этими домами», - сообщил он.

Иван Цецерский пообещал, что программа расселения ветхого и аварийного жилья будет продолжена, на очереди стоят 69 домов.

Кроме того, глава Пскова подчеркнул, что передачи квартир, ключи от которых вручаются сегодня, произошла на основании соглашения с Псковской инвестиционной компанией, которого не случилось бы, «если бы не было твёрдого  решения Андрея Турчака и руководителя ООО «ПИК» Яна Лузина». Иван Цецерский поблагодарил губернатора за поддержку города.

Напомним, что 17 марта было подписано инвестиционное соглашение между администрацией Псковской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Псковская инвестиционная компания - фонд имущества». По этому документу Пскову передаются 98 квартир для переселения граждан в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах».

Благодаря полученным квартирам, в Пскове удастся расселить  20 домов, из которых 19 будут снесены, а 1 отреставрирован (№ 4 по улице Труда), поскольку является объектом культурного наследия регионального значения.

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