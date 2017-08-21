В псковском Красном Кресте прошёл конкурс на лучший букет

20:24, 21 августа 2017, ПАИ

В псковском Красном Кресте прошёл конкурс букетов, цветочных и овощных композиций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении организации.

В этом году на конкурс «Нас покоряет красота»» представлены 17 букетов. Участницы конкурса, многим из которых за 70 лет, постарались показать красоту цветов, не только выращенных на даче, но и собранных в городе.

«Городские дворовые цветы уже не первый год вдохновляют активистку проекта Антонину Данилову на создание оригинальных композиций. Вот и в этот раз букет «Дворовые мы, вольные!» покорил всех простотой и гармоничностью. В композиции «Природные целители» Марии Походневой цветы репейника достойно смотрелись среди других целебных растений. Оригинальными были и названия флористических произведений: «Солнечные зайчики», «Вдохновение и нежность», «Радость лета», «Благородство», «Цветочный тортик» и другие», - отметили организаторы.

Приз за лучшую цветочную композицию присуждён букету «Дворовые мы, вольные!» Лучшим монобукетом стал букет из гладиолусов «Моя любовь» Евгении Березиной. Лучшей овощной композицией признан «Первый урожай» Клавдии Ширшовой. Кроме того, поощрительные призы получили композиции «Розочка Принца с Маленькой планеты» Аллы Травиной, «Неувядающая радость» Маргариты Алексеевой и «Бабье лето» Алевтины Шаргаловой. Остальным участницам конкурса вручены дипломы и небольшие памятные подарки.