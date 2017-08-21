Первый ночной концерт даст симфонический оркестр в Пскове

15:07, 21 августа 2017, ПАИ

24 августа в Пскове в Большом концертном зале филармонии состоится первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра. Мероприятие под названием «Лунная река» начнется в 22:00 и завершится в 23:30. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В программе концерта прозвучит музыка из кинофильмов 1960-х годов, мелодии группы «Биттлз» и популярные произведения известных композиторов.

«Концерт получил название «Лунная река» благодаря одноименной песне из романтической комедии 1961-го года «Завтрак у Тиффани» в исполнении Одри Хёпберн, прославившей лирическую мелодию на весь мир, - рассказали в ТКД. - Автор хита – Генри Манчини, обладатель 20 премий «Гремми», четырех «Оскаров», создатель музыки к киношедеврам «Большие гонки», «Розовая пантера», «Поющие в терновнике», «Коломбо». Музыка Манчини прозвучит в концерте наряду с известными сочинениями других композиторов, среди которых Влавианос, Гершвин, Рота, Лей, Морриконе. На лиричной волне гости вечера последуют за «Лунной рекой», как в песне: «Куда пойдешь ты, туда последую и я…».

Публикуем перечень маршрутов городского транспорта, который курсирует после половины двенадцатого:

В пресс-службе также отметили, что после концерта зрители смогут добраться домой на городских автобусах:

Маршрут №1 «Вокзал - Снятная Гора». Подробное расписание здесь.

Маршрут №2 «улица Рокоссовского – Вокзал». Подробное расписание здесь.

Маршрут №3 «улица Рокоссовского - улица Инженерная». Подробное расписание.

Маршрут №4 «улица Рокоссовского – Учхоз». Подробное расписание.

Маршрут №6 «улица Рокоссовского – Черёха». Подробное расписание.

Маршрут №11 «Вокзал – Архив». Подробное расписание.

Маршрут №17 «улица Рокоссовского – Вокзал». Подробное расписание.

Маршрут №112 «Родина - Кусва - Политехнический колледж». Подробное расписание.

В распоряжении горожан в ночное время различные службы такси. Средняя стоимость поездки по городу составляет 120 рублей.

Билеты на концерт еще есть в продаже на сайте филармонии и в кассе БКЗ на улице Некрасова, 24. Отметим, что касса также будет работать и перед началом концерта.