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Экономика

Нарушения при ввозе сыров из Литвы выявили псковские специалисты Россельхознадзора

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино (Печорский район) специалисты Россельхознадзора приостановили движение автомобиля, перевозившего из Литвы в Казахстан около 19 тонн сыров в ассортименте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Фото rshn-tver.ru

Причиной приостановки стали расхождения в информации о дате производства товара и отсутствие ветеринарных документов на один из сыров.

После устранения нарушений, товар направлен в пункт назначения.

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