Губернатор предложил поменять квартиру новоселу-колясочнику в Пскове

14:24, 21 августа 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поручил главе администрации города Пскова Игорю Калашникову предоставить женщине с ограниченными возможностями здоровья квартиру с более комфортным доступом. Колясочница оказалась в числе участников программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, которые 21 августа получили из рук главы региона ключи от нового жилья в комплексе «Европа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Женщине предоставили квартиру на первом этаже, однако, чтобы подняться на площадку, ей необходимо преодолеть целый лестничный пролет. Для граждан с ограниченными возможностями здоровья с этой целью предусмотрена аппарель, но хозяйка смогла воспользоваться устройством только с помощью губернатора.

В связи с этим Андрей Турчак дал поручение Игорю Калашникову рассмотреть возможность обмена квартиры на первом этаже на аналогичное жилье на втором, куда женщина могла бы сразу от входа в подъезд беспрепятственно подниматься на лифте.

Игорь Калашников пообещал изыскать такую возможность, а участница программы переселения поблагодарила руководителей области и города за чуткое отношение и согласилась рассмотреть предложенные варианты.