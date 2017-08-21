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Общество

Губернатор предложил поменять квартиру новоселу-колясочнику в Пскове

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поручил главе администрации города Пскова Игорю Калашникову предоставить женщине с ограниченными возможностями здоровья квартиру с более комфортным доступом. Колясочница оказалась в числе участников программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, которые 21 августа получили из рук главы региона ключи от нового жилья в комплексе «Европа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Фото pskov.ru

Женщине предоставили квартиру на первом этаже, однако, чтобы подняться на площадку, ей необходимо преодолеть целый лестничный пролет. Для граждан с ограниченными возможностями здоровья с этой целью предусмотрена аппарель, но хозяйка смогла воспользоваться устройством только с помощью губернатора.

В связи с этим Андрей Турчак дал поручение Игорю Калашникову рассмотреть возможность обмена квартиры на первом этаже на аналогичное жилье на втором, куда женщина могла бы сразу от входа в подъезд беспрепятственно подниматься на лифте.

Игорь Калашников пообещал изыскать такую возможность, а участница программы переселения поблагодарила руководителей области и города за чуткое отношение и согласилась рассмотреть предложенные варианты.

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