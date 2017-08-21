31 августа состоится премьера фильма «Гоголь. Начало», съёмки которого проходили в Псковской области

15:27, 21 августа 2017, ПАИ

31 августа в прокат выходит фильм «Гоголь. Начало». Съемки картины частично проходили в Псковской области.

По словам создателей ленты, «Гоголь. Начало – это первая часть кинопроекта «Гоголь», первого в истории художественного фильма, который выйдет в прокат в 4-х частях. Вторая часть «Гоголь. Заколдованное место» появится на широких экранах 5 октября, третья «Гоголь. Вий» - 14 ноября, а четвертая «Гоголь. Страшная месть» - в декабре.

По сюжету картины, казаки, ведьмы, русалки, утопленницы и другие обитатели Диканьки встречаются лицом к лицу со своим создателем Николаем Гоголем, молодым писарем из Петербурга, который страдает загадочными припадками и может общаться с персонажами из потустороннего мира. Вместе со своим начальником, блестящим столичным следователем Яковым Гуро, начинающий писатель приезжает на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек. Здесь же он встречает свою любовь, которой суждено сыграть роковую роль в его судьбе.

Молодого Николая Гоголя в фильме играет актер театра и кино Александр Петров, а роль сыщика Якова Гуро исполняет легендарный Олег Меньшиков. Также в проекте задействованы Павел Деревянко («Салют-7», «Обратная Сторона Луны», «Брестская Крепость», «Черные Кошки», «Оттепель», «СуперБобровы»), Евгений Стычкин («Измены», «Фарца», «Саранча», «Григорий Р.»), Артём Ткаченко («Охота На Дьявола», «Пьяная Фирма», «Меченосец»), Ян Цапник («Горько!», «Призрак», франшиза «Ёлки»), Таисия Вилкова («Фарца», «Дед Мороз. Битва Магов») и Юлия Франц («Универ», «Крыша мира»).

«Задача «Гоголя» - через современный подход показать его внутренний мир, который до сих пор будоражит умы и сердца людей, читающих его великие произведения. Я бы, посмотрев этот проект в кино, будучи школьником или студентом, не сильно знакомым с Гоголем, побежал бы читать. Это очень доступный язык для молодого поколения. «Гоголь» - очень хорошо и с уважением сделанная история, но рассказанная на современном языке», - рассказал исполнитель роли Гоголя актер Александр Петров.