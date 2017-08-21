Более 60 тысяч рублей собрали гости Медового фестиваля на благотворительность

14:46, 21 августа 2017, ПАИ

Гости Медового фестиваля, состоявшегося в Детском парке Пскова 19 августа, собрали 62 тысячи 436 рублей на благотворительные цели. Об этом Псковскому агентству информации рассказали организаторы праздника.

Напомним, благотворительной составляющей фестиваля традиционно занимается фонд «Линия жизни». При его поддержке кондитеры отеля «Old Estate Hotel & SPA» испекли двухсоткилограммовый торт-медовик, на который пошли 1000 яиц, 40 литров молока, 40 литров сливок, 35 килограммов сахара, 31 килограмм муки, 19 килограммов масла и 10 килограммов мёда. Гости фестиваля могли получить кусочек торта, обменяв его на пожертвование.

На благотворительные цели пойдут и средства, собранные участниками «Блинной битвы». Четыре команды, участвовавшие в ней («Сбербанк», «Smarter», «Псковички и пскович» и «Дочки-матери»), должны были за отведённое время испечь и продать (за любую, пусть даже символическую сумму) как можно большее количество блинов с псковским мёдом и сбитнем от компании «Столбушинский продукт». В распоряжении каждой команды были огромная сковорода диаметром в один метр и 100 тарелок. Организовать и провести конкурс помогла группа компаний «Ресторанный партнер». Победу в «Битве» второй год подряд одержала команда компании Smarter.

Напомним, что в этом году фонд «Линия жизни» принял решение зарезервировать всю собранную на Медовом фестивале сумму на целевое пожертвование, которое будет востребовано в тот момент, когда за помощью обратится больной ребенок из Псковской области.