0
17:09
Псковские археологи продлили сбор средств на исследование поселения эпохи викингов
16:39
Шесть дней остаётся до кастинга конкурса «Миссис бабушка-2017» в Пскове
15:27
31 августа состоится премьера фильма «Гоголь. Начало», съёмки которого проходили в Псковской области
14:54
«Это ж-ж-ж-ж неспроста!»
14:46
Более 60 тысяч рублей собрали гости Медового фестиваля на благотворительность
13:47
Церемония вручения ключей от новых квартир переселенцам из ветхого жилья в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:42
Сокровища «сплющенного» раскопа: Квартиры над кельями
Еще новости
Общество

Более 60 тысяч рублей собрали гости Медового фестиваля на благотворительность

Гости Медового фестиваля, состоявшегося в Детском парке Пскова 19 августа, собрали 62 тысячи 436 рублей на благотворительные цели. Об этом Псковскому агентству информации рассказали организаторы праздника.

Напомним, благотворительной составляющей фестиваля традиционно занимается фонд «Линия жизни». При его поддержке кондитеры отеля «Old Estate Hotel & SPA» испекли двухсоткилограммовый торт-медовик, на который пошли 1000 яиц, 40 литров молока, 40 литров сливок, 35 килограммов сахара, 31 килограмм муки, 19 килограммов масла и 10 килограммов мёда. Гости фестиваля могли получить кусочек торта, обменяв его на пожертвование.  

На благотворительные цели пойдут и средства, собранные участниками «Блинной битвы». Четыре команды, участвовавшие в ней («Сбербанк», «Smarter», «Псковички и пскович» и «Дочки-матери»), должны были за отведённое время испечь и продать (за любую, пусть даже символическую сумму) как можно большее количество блинов с псковским мёдом и сбитнем от компании «Столбушинский продукт». В распоряжении каждой команды были огромная сковорода диаметром в один метр и 100 тарелок. Организовать и провести конкурс помогла группа компаний «Ресторанный партнер». Победу в «Битве» второй год подряд одержала команда компании Smarter.

Напомним, что в этом году фонд «Линия жизни» принял решение зарезервировать всю собранную на Медовом фестивале сумму на целевое пожертвование, которое будет востребовано в тот момент, когда за помощью обратится больной ребенок из Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Медовый фестиваль
«Это ж-ж-ж-ж неспроста!» «Медовый фестиваль-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ) Псковичи выбрали самый вкусный мёд Команда Smarter одержала победу в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове Сегодня в Пскове состоится Медовый фестиваль Программа Медового фестиваля в Пскове 19 августа В атмосферу зной Африки погрузятся гости Медового фестиваля Гости Медового фестиваля смогут принять участие в «Антивирусной эстафете» Четыре команды сразятся в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове 1000 яиц, 40 литров молока, 35 кг сахара, 31 кг муки, 19 кг масла, 10 кг мёда уйдут на гигантский торт для Медового фестиваля
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Псковские археологи продлили сбор средств на исследование поселения эпохи викингов
21 августа 2017
Псковские археологи продлили сбор средств на исследование поселения эпохи викингов
Шесть дней остаётся до кастинга конкурса «Миссис бабушка-2017» в Пскове
21 августа 2017
Шесть дней остаётся до кастинга конкурса «Миссис бабушка-2017» в Пскове
31 августа состоится премьера фильма «Гоголь. Начало», съёмки которого проходили в Псковской области
21 августа 2017
31 августа состоится премьера фильма «Гоголь. Начало», съёмки которого проходили в Псковской области
Более 60 тысяч рублей собрали гости Медового фестиваля на благотворительность
21 августа 2017
Более 60 тысяч рублей собрали гости Медового фестиваля на благотворительность
Церемония вручения ключей от новых квартир переселенцам из ветхого жилья в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 августа 2017
Церемония вручения ключей от новых квартир переселенцам из ветхого жилья в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 жалоба на подкуп избирателей в Пскове поступила по телефону «горячей линии»
21 августа 2017
21 жалоба на подкуп избирателей в Пскове поступила по телефону «горячей линии» 4
Ключи от 40 квартир вручил Андрей Турчак переселенцам из ветхого жилья в Пскове (ВИДЕО)
21 августа 2017
Ключи от 40 квартир вручил Андрей Турчак переселенцам из ветхого жилья в Пскове (ВИДЕО) 1
26 августа псковичей отвезут в «Тур по новостройкам»
21 августа 2017
26 августа псковичей отвезут в «Тур по новостройкам»

Идет загрузка...