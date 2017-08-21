Шесть дней остаётся до кастинга конкурса «Миссис бабушка-2017» в Пскове
Шесть дней остаётся до кастинга первого в Пскове конкурса для бабушек - «Миссис бабушка-2017», сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.
Напомним, кастинг состоится 27 августа в конференц-зале торгово-развлекательного комплекса «Акваполис». Финальное шоу конкурса намечено на 1 октября и состоится в аквапарке «Акваполиса».
«Миссия конкурса - пропаганда семейных ценностей, - заявляют организаторы. - А также предоставление возможности псковичкам для реализации своих талантов. Организаторы надеются, что новый конкурс откроет новые таланты».
В конкурсе могут принять участие псковички старше 45 лет, которые являются бабушками. Участница должна занимать активную жизненную позицию, которая поможет в полной мере раскрыть ее таланты. Наличие творческих навыков приветствуется.
Справки и прием заявок по телефону: 8-911-395-47-99.