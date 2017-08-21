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Общество

Шесть дней остаётся до кастинга конкурса «Миссис бабушка-2017» в Пскове

Шесть дней остаётся до кастинга первого в Пскове конкурса для бабушек - «Миссис бабушка-2017», сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия. 

Напомним, кастинг состоится 27 августа в конференц-зале торгово-развлекательного комплекса «Акваполис». Финальное шоу конкурса намечено на 1 октября и состоится в аквапарке «Акваполиса».

«Миссия конкурса -  пропаганда семейных ценностей, - заявляют организаторы. - А также предоставление возможности псковичкам для реализации своих талантов. Организаторы надеются, что новый конкурс откроет новые таланты».

В конкурсе могут принять участие псковички старше 45 лет, которые являются бабушками. Участница должна занимать активную жизненную позицию, которая поможет в полной мере раскрыть ее таланты. Наличие творческих навыков приветствуется.

Справки и прием заявок по телефону: 8-911-395-47-99.

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  • Сюжет
  • «Миссис Бабушка - 2017»
Кастинг «Миссис Бабушка 2017» состоится в Пскове 27 августа Продолжается запись на кастинг конкурса «Миссис Бабушка - 2017» Продолжается набор участниц на конкурс «Миссис Бабушка - 2017» Пожилых псковичек приглашают на кастинг конкурса «Миссис бабушка»
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