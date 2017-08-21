Месячник по профилактике непроизводственного травматизма стартовал на Октябрьской железной дороге

21:53, 21 августа 2017, ПАИ

В преддверии нового учебного года на территории Октябрьской магистрали стартует традиционный месячник по предупреждению травмирования граждан «Безопасная железная дорога». С 20 августа по 20 сентября в зоне ответственности ОЖД пройдут мероприятия, направленные на формирование личной культуры безопасности, в первую очередь у детей и подростков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиале ОАО «РЖД».

Железнодорожники проведут встречи с воспитанниками детских садов, школ, лицеев и техникумов. Расскажут ребятам о правилах поведения на транспортной инфраструктуре. Кроме того, у школьников будет возможность посетить объекты железной дороги, пообщаться с работниками предприятий отрасли и даже попробовать себя в железнодорожных профессиях. Также на территории дороги пройдут совместные с транспортной полицией рейды по выявлению несанкционированных переходов через железнодорожные пути, во время которых со всеми нарушителями проведут разъяснительные беседы.

Основная цель месячника – сокращение случаев травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры, сохранение их жизни и здоровья.