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Общество

Месячник по профилактике непроизводственного травматизма стартовал на Октябрьской железной дороге

В преддверии нового учебного года на территории Октябрьской магистрали стартует традиционный месячник по предупреждению травмирования граждан «Безопасная железная дорога». С 20 августа по 20 сентября в зоне ответственности ОЖД пройдут мероприятия, направленные на формирование личной культуры безопасности, в первую очередь у детей и подростков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиале ОАО «РЖД».

Железнодорожники проведут встречи с воспитанниками  детских садов, школ, лицеев и техникумов. Расскажут ребятам о правилах поведения на транспортной инфраструктуре.  Кроме того, у школьников будет возможность посетить объекты железной дороги, пообщаться с работниками предприятий отрасли и даже попробовать себя в железнодорожных профессиях. Также на территории дороги пройдут совместные с транспортной полицией рейды по выявлению несанкционированных переходов через железнодорожные пути, во время которых со всеми нарушителями проведут разъяснительные беседы. 

Основная цель месячника – сокращение случаев травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры, сохранение их жизни и здоровья.

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