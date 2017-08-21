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Общество

Сотрудники псковского УФСИН выступят на Всероссийских соревнованиях среди кинологов

В УФСИН России по Псковской области завершились учебно-методические сборы специалистов-кинологов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы ведомства

В течение недели инструкторы-кинологи со служебными собаками из всех подразделений УФСИН не только оттачивали профессиональное мастерство в выполнении служебных задач, но и отстаивали право войти в состав сборной команды ведомства для участия во Всероссийских соревнованиях ФСИН России среди специалистов-кинологов.

Для проведения тренировочных занятий были задействованы сразу несколько площадок как ведомственного значения (база Отдела по конвоированию, СИЗО-1, ИК-2, ИК-5), так и городского - псковский клуб любителей собаководства «Фауна».

В ходе сборов особое внимание было уделено изучению и отработке инструкторами-кинологами общего курса дрессировки собак, специального курса по поиску наркотических и взрывчатых веществ, действий в составе различных целевых групп - работа в составе группы караула по поиску и задержанию преступника, совершившего побег, в составе мобильной группы со специальной собакой. Кроме того, участники ежедневно обменивались опытом по разным направлениям службы.

Фото пресс-службы ведомства

Подводя итоги сборов, начальник кинологический службы УФСИН России по Псковской области Александр Филиппов отметил, что подобные плановые мероприятия направлены на совершенствование сотрудниками профессионального мастерства и повышение уровня подготовки служебных собак.

Добавим, по результатам учебно-методических сборов сформирована команда ведомства, которая будет представлять его на предстоящих Всероссийских соревнованиях ФСИН России среди специалистов-кинологов со служебными собаками.

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