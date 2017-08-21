Сотрудники псковского УФСИН выступят на Всероссийских соревнованиях среди кинологов

16:00, 21 августа 2017, ПАИ

В УФСИН России по Псковской области завершились учебно-методические сборы специалистов-кинологов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В течение недели инструкторы-кинологи со служебными собаками из всех подразделений УФСИН не только оттачивали профессиональное мастерство в выполнении служебных задач, но и отстаивали право войти в состав сборной команды ведомства для участия во Всероссийских соревнованиях ФСИН России среди специалистов-кинологов.

Для проведения тренировочных занятий были задействованы сразу несколько площадок как ведомственного значения (база Отдела по конвоированию, СИЗО-1, ИК-2, ИК-5), так и городского - псковский клуб любителей собаководства «Фауна».

В ходе сборов особое внимание было уделено изучению и отработке инструкторами-кинологами общего курса дрессировки собак, специального курса по поиску наркотических и взрывчатых веществ, действий в составе различных целевых групп - работа в составе группы караула по поиску и задержанию преступника, совершившего побег, в составе мобильной группы со специальной собакой. Кроме того, участники ежедневно обменивались опытом по разным направлениям службы.

Подводя итоги сборов, начальник кинологический службы УФСИН России по Псковской области Александр Филиппов отметил, что подобные плановые мероприятия направлены на совершенствование сотрудниками профессионального мастерства и повышение уровня подготовки служебных собак.

Добавим, по результатам учебно-методических сборов сформирована команда ведомства, которая будет представлять его на предстоящих Всероссийских соревнованиях ФСИН России среди специалистов-кинологов со служебными собаками.