Год условно получила жительница Палкинского района, покалечившая пристава дверью

15:40, 21 августа 2017, ПАИ

Наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком один год назначил суд 24-летней жительнице Палкинского района, матери двоих детей, за причинение вреда здоровью сотрудника Управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Палкинского района, в суде было установлено, что в марте в дом к женщине пришли приставы с целью совершения исполнительных действий по возбуждённому в отношении неё исполнительному производству. Законные требования приставов хозяйка жилища проигнорировала и, видя, что один из них подпёр входную дверь ногой, нанесла ему не менее трёх ударов дверью.

В результате сотрудник УФССП получил телесные повреждения, повлёкшие лёгкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).