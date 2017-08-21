В продаже появились билеты на дополнительный показ спектакля «Невидимая книга» в псковском баре

16:11, 21 августа 2017, ПАИ

16 сентября в рамках фестиваля искусств имени Сергея Довлатова «Заповедник» в Пскове состоятся показы необычной постановки – спектакля-квартирника по записным книжкам писателя «Невидимая книга». Работа создана театральным объединением «Fильшты-Kozlы», которое включает молодых артистов - учеников знаменитых педагогов и режиссеров Вениамина Фильштинского и Григория Козлова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, организаторы планировали, что работу покажут в Old School Bar лишь в 22:00, однако желающих попасть на спектакль оказалось очень много, поэтому решено провести второй дополнительный показ. Он состоится также 16 сентября, но начнется в 18:00. Билеты на дополнительный показ уже появились в продаже. Их можно приобрести в кассах БКЗ, Псковского театра драмы, ТЦ «Империал» и на сайте zapovednikfest.ru.

В спектакле-квартирнике друзья Довлатова - писатели-неудачники, рецензенты, враги, его мама, - в духе автора рассказывают, или даже пересказывают, шутят, грустят о том времени, о тех надеждах, о том, что волновало Довлатова.

Во время спектакля разрешается разговаривать, перемещаться по клубу и даже выпивать. Количество мест строго ограничено.

Продолжительность квартирника - 1 час 30 минут. Для зрителей старше 18 лет.