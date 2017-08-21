Общайтесь по-новому!

16:28, 21 августа 2017, ПАИ

В начале лета МегаФон предложил своим абонентам тарифы нового поколения «Включайся!». Они позволяют активным интернет-пользователям выбрать тариф, наиболее соответствующий их интересам: есть варианты для любителей онлайн-видео, музыки, общения в мессенджерах и посредством SMS. А желанию владельцев смартфонов общаться всеми доступными способами соответствует тариф, который так и называется – «Включайся! Общайся». Рассказать о нем подробнее мы попросили директора Псковского отделения компании «МегаФон» Александра Долгих.

- В чем отличие линейки «Включайся!» от прежних пакетных тарифов?

- Самое важное отличие в том, что раньше любой пакет, даже самый большой, имел ограничения по трафику в зависимости от размера и наполнения пакета. На тарифах «Включайся!» в ежемесячную абонентскую плату также включен определенный пакет трафика, но пользование самыми популярными интернет-ресурсами является безлимитным. На всей линейке* трафик не расходуется на мессенджеры WhatsApp, Viber и eMotion, а на тарифе «Общайся» с абонентской платой 550 рублей в месяц к ним добавляются социальные сети «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассники». Проще говоря, трафик расходуется не на них, а на любые другие интернет-сервисы.

В целом же главная особенность тарифов новой линейки – не различия по размеру пакетов, как было прежде, а ориентированность на интересы конкретного абонента. Это отражается и в названиях тарифов.

- То есть «Общайся» – наиболее универсальный тариф?

- Можно сказать и так. Он для тех, кто к голосовой связи добавляет активное общение в соцсетях. Хотя на этом тарифе объем звонков на номера всех российских операторов тоже очень хороший – 700 минут в месяц. И у него есть еще одно выгодное отличие от тарифов с более низкой абонентской платой: «Общайся» действует в поездках по России. Отправляясь в отпуск или командировку, уже не нужно подключать дополнительные опции для экономии – почти во всех регионах страны цены на услуги связи будут «домашними»**. Тот факт, что вы покинули территорию Псковской области, на привычный объем вашего общения не повлияет.

- Что еще интересного есть в новом тарифе «Общайся»?

- Бесплатный трафик при пользовании приложением «МегаФон.ТВ». На тарифе «Общайся» ежемесячно доступны 50 телеканалов и 2 фильма.

- А каков объем трафика в месяц для «небезлимитных» интернет-ресурсов?

- 10 Гб, для завсегдатаев соцсетей и пользователей мессенджеров это даже многовато. Но современные цифровые абоненты редко ограничиваются «простыми» ресурсами. Даже если вы смотрите онлайн-видео нечасто, нужно иметь определенный запас трафика. В данном случае он оптимален.

- Последний вопрос: если абонент сам не может определиться с выбором конкретного тарифа, как ему поступить?

- У нас на сайте есть нечто вроде блиц-теста, помогающего подобрать подходящий тариф на основании потребностей абонента. Нужно ответить на несколько простых вопросов – например, часто вы звоните или редко – и поставить «движки» в соответствующее положение. По результатам выше других будет отображаться тариф, рекомендованный данному пользователю услуг связи. Или обратитесь в любой наш салон – там вам с удовольствием помогут

Подробнее о тарифах можно узнать в салонах или на сайте оператора.