В Пскове пройдёт первый региональный форум по ЖКХ

17:54, 21 августа 2017, ПАИ

29-30 августа в Пскове в конференц-зале на Рижском проспекте, 20 пройдёт первый региональный форум по ЖКХ «Активный Совет - счастливый дом». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Основными участниками форума станут представители советов многоквартирных домов и члены правлений ТСЖ Псковской области, слушатели проекта «Университет третьего возраста – Факультет ЖКХ», федеральные эксперты ЖКХ, представители региональной и муниципальной власти; представители региональной общественности.

В рамках форума будут работать три секции: «Формирование комфортной городской среды», «Внедрение программ просвещения в ЖКХ», «Общественный контроль в ЖКХ». Кроме того, на форуме подведут итоги регионального конкурса «Лучший совет МКД», пройдет награждение победителей.

Продолжается прием заявок на конкурс-фотовыставку, в котором могут принять участие советы многоквартирных домов, расположенные на территории Псковской области. Для участия в конкурсе необходимо прислать несколько фотографий своего многоквартирного дома (подъезда, дворовой территории) и эссе (максимум один лист), в котором необходимо отразить следующую информацию:

1. Описание своего МКД.

2. Что в доме изменилось после избрания совета МКД?

3. Планы развития МКД. Также можно описать истории добрососедских отношений.

Материалы для участия в конкурсе можно прислать до 25 августа на электронную почту: PskovCCH@mail.ru или в региональное отделение Региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России»: Псков, улица Петровская, 53. кабинет 116.

Победители конкурса получат ценные призы и отличительные знаки лучших Советов многоквартирных домов. Дополнительная информация по телефонам: 8-(8112)-69-65-92, 8-931-900-71-11 (с 10:00 до 15:00).