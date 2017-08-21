С помощью ресурсов Президентской библиотеки псковичи могут ознакомиться с историей российского флага

21:41, 21 августа 2017, ПАИ

Псковский региональный центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина даёт возможность ознакомиться с одной из четырёх базовых коллекций «Власть», из которой можно узнать подробную информацию о значении официальной государственной символики страны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной библиотеки.

По этой теме Президентская библиотека представляет на своём портале как раритетные издания, так и современные аудиовизуальные материалы, которые знакомят пользователей с работами ведущих исследователей всех этапов в истории триколора, вернувшего себе статус государственного флага.

Напомним, что доступ ко всему электронному собранию Президентской библиотеки осуществляется через электронный читальный зал и открыт для всех желающих в Псковской областной универсальной научной библиотеке (Профсоюзная, 2, конференц-зал, телефон 8 (8112) 72-83-98).

