Паспорта вручил юным псковичам Иван Цецерский

18:15, 21 августа 2017, ПАИ

21 августа в музее боевой славы 234-го гвардейского десантно-штурмового полка состоялась торжественная церемония вручения паспортов 14-летним псковичам, приуроченная к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, первый документ, удостоверяющий личность, 18 юношам и девушкам вручили глава Пскова Иван Цецерский, заместитель командира 76-й десантно-штурмовой дивизии, гвардии подполковник Александр Измайлов и депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова.

Глава Пскова Иван Цецерский напутствовал юных псковичей: «Символично, что это торжественное и запоминающееся на всю жизнь событие проходит в день государственного праздника - Дня Флага Российской Федерации - и в 76-й дивизии, которая имеет большое значение для нашего города. Псков стоял у истоков зарождения российской государственности. Псковская вечевая республика вошла яркой страницей в историю русской земли. Убежден, что вы будете достойно выполнять свои гражданские обязанности, и умело пользоваться правами. В добрый путь».

«Сегодня вы стали полноправными гражданами России. С гордостью и честью несите российский флаг, будьте честными перед собой и будьте достойными гражданами России», - добавил Александр Измайлов и пожелал ребятам любить и уважать родных близких, стремиться достигать поставленных целей и гордиться тем, что они живут в городе с великой историей.

«Вы с рождения граждане Российской Федерации, но с получением паспорта у вас появляется возможность это осознать по-особенному. Россия начинается здесь - в этой дивизии, в этой воинской части. Это история нашего города, города воинской славы, которой мы гордимся. Поэтому, именно здесь сегодня вы получаете свои первые паспорта, и мы надеемся, что вы будете настоящими патриотами нашей страны», - сказала Ольга Фёдорова

С важным событием детей и их родителей поздравил солист ансамбля «Голубые молнии». Затем юные граждане посетили музей боевой славы на территории дивизии.