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Кирилл Ксенофонтов стал победителем VIII этапа Чемпионата Псковской области по автомногоборью в абсолюте

В абсолютном зачёте VIII этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью победу одержал пскович Кирилл Ксенофонтов. Второе место в общей итоговой квалификации занял Дмитрий Одинцов (Санкт-Петербург), третье – Павел Захарченко (Псков). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Среди водителей автомобилей с передним приводом самым быстрым был Дмитрий Одинцов, второй результат показал Александр Фёдоров, третий – Андрей Герасенков. Все трое – представители Санкт-Петербурга.

На автомобилях приводом на заднюю ось лучшим был Кирилл Ксенофонтов. «Серебро» завоевал Павел Захарченко, «бронзу»  - Ольга Стебихова (Псков).

В классе автомобилей с полным приводом участников было всего дня. В итоге первое место у Алексея Блохина (Псков), второе – Вадима Волкова (Санкт-Петербург).

В отдельном зачете «Волга» победу одержал Владимир Гончаренко (Псков), вторым был Роман Дубровин (Псков), а третьим – Олег Фёдоров (Псков).

В Первенстве области по автомногоборью, которое проводится среди водителей до 18 лет, в этот раз выступали только петербуржцы. Тройку лидеров составили: Даниил Чернецкий, Тимур Абитов, Сергей Мудров.

Напомним, что VIII этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью состоялся 19 августа на аэродроме в деревне Гарино Пушкиногорского района.  Участие в гонке «Пушкинские Горы – 2017» приняли 33 спортсмена из Пскова, Санкт-Петербурга, Опочки и Пушкинских Гор.

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