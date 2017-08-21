Кирилл Ксенофонтов стал победителем VIII этапа Чемпионата Псковской области по автомногоборью в абсолюте

18:10, 21 августа 2017, ПАИ

В абсолютном зачёте VIII этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью победу одержал пскович Кирилл Ксенофонтов. Второе место в общей итоговой квалификации занял Дмитрий Одинцов (Санкт-Петербург), третье – Павел Захарченко (Псков). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Среди водителей автомобилей с передним приводом самым быстрым был Дмитрий Одинцов, второй результат показал Александр Фёдоров, третий – Андрей Герасенков. Все трое – представители Санкт-Петербурга.

На автомобилях приводом на заднюю ось лучшим был Кирилл Ксенофонтов. «Серебро» завоевал Павел Захарченко, «бронзу» - Ольга Стебихова (Псков).

В классе автомобилей с полным приводом участников было всего дня. В итоге первое место у Алексея Блохина (Псков), второе – Вадима Волкова (Санкт-Петербург).

В отдельном зачете «Волга» победу одержал Владимир Гончаренко (Псков), вторым был Роман Дубровин (Псков), а третьим – Олег Фёдоров (Псков).

В Первенстве области по автомногоборью, которое проводится среди водителей до 18 лет, в этот раз выступали только петербуржцы. Тройку лидеров составили: Даниил Чернецкий, Тимур Абитов, Сергей Мудров.

Напомним, что VIII этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью состоялся 19 августа на аэродроме в деревне Гарино Пушкиногорского района. Участие в гонке «Пушкинские Горы – 2017» приняли 33 спортсмена из Пскова, Санкт-Петербурга, Опочки и Пушкинских Гор.