Два дня подряд пскович крал спиртное из магазинов

18:18, 21 августа 2017, ПАИ

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, который похитил спиртные напитки из магазина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего гражданина, который похитил с прилавка спиртные напитки.

В ходе разбирательства выяснилось, что накануне, этот же мужчина, находящийся к тому же под административным надзором, также совершил кражу трех бутылок дорогостоящих спиртных напитков.

Гражданин доставлен в отдел полиции.