Запланирован ремонт дорог между деревнями в Палкинском районе

20:33, 21 августа 2017, ПАИ

На портале госзакупок объявлено об аукционе на работы по проведению текущего ремонта автомобильных дорог муниципального значения в Палкинском районе. Цена контракта - 1,5 млн рублей. Аукцион состоится 1 сентября. Срок выполнения работ - 30 дней.

Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см предстоит выполнить на автомобильных дорогах муниципального значения: Луг - Стуколово, от дороги Скоробогани - Добычи до деревни Вандыши, от деревни Раихино до деревни Лисихино, от дороги Вороны - Дорожино - Ровдино до деревни Ровдино, Бобъяково - Яхново.

Также планируется устройство трубопереездов на дороге Жуково - Городище до деревни Городище и на дороге Качаново - Спудищи до деревни Спудищи.