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Экономика

Россия выплатила последний долг СССР

Россия полностью погасила внешний госдолг СССР перед Боснией и Герцеговиной в размере 125,2 миллиона долларов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минфин РФ.

Погасить обязательства удалось после подписания соглашения между российским правительством и Советом министров Боснии и Герцеговины, датированным 21 марта этого года. Месяц назад, 20 июля, оно вступило в силу. Госдолг был связан с расчетом по товарообороту между бывшим СССР и бывшей Югославией в доле, которая приходилась на Боснию и Герцеговину.

По данным Минфина РФ, 8 августа государство погасило задолженность единовременным платежом. Он стал последним среди обязательств, которые были не урегулированы между иностранными кредиторами и бывшим СССР, говорится в сообщении ведомства.

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