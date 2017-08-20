0
20:33
У «Акваполиса» в Пскове полыхал автомобиль (ВИДЕО)
17:08
Пскович, заказавший убийство в Карелии, экстрадирован с Кипра
15:22
Водитель осталась жива после столкновения поезда и автомобиля в Себежском районе
21:45
15 тонн корма для кошек не впустили в Псковскую область
18:03
«Зеленая папка» Белова: ПАИ-live c прокурором Псковской области
17:00
Сергей Белов о ситуации вокруг «Псковжилстроя»: Это называется в уголовном процессе «деятельное раскаяние»
16:52
Заместителю прокурора Пскова сожгли автомобиль, чтобы «свести счёты»
Еще новости
Происшествия

106 псковичей пострадали от укусов клещей на прошедшей неделе

С 14 по 20 августа в Псковской области по поводу укусов клещей в лечебные организации области обратились 106 человек, в том числе 28 детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии исследовано 58 клещей, в семи из них обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Зарегистрировано 76 случаев острых кишечных инфекций (ОКИ), 32 из них - в Пскове.

Выполнено 12 лабораторных (микробиологических) исследований пищевых продуктов, три пробы не соответствовали требованиям.

Сотрудники управления составили 18 протоколов об административных правонарушениях, выдано семь предписаний и пять представлений об устранении нарушений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

У «Акваполиса» в Пскове полыхал автомобиль (ВИДЕО)
20 августа 2017
У «Акваполиса» в Пскове полыхал автомобиль (ВИДЕО) 3
Пскович, заказавший убийство в Карелии, экстрадирован с Кипра
20 августа 2017
Пскович, заказавший убийство в Карелии, экстрадирован с Кипра 1
Водитель осталась жива после столкновения поезда и автомобиля в Себежском районе
20 августа 2017
Водитель осталась жива после столкновения поезда и автомобиля в Себежском районе 1
15 тонн корма для кошек не впустили в Псковскую область
18 августа 2017
15 тонн корма для кошек не впустили в Псковскую область 1
«Зеленая папка» Белова: ПАИ-live c прокурором Псковской области
17 августа 2017
«Зеленая папка» Белова: ПАИ-live c прокурором Псковской области 4
Сергей Белов о ситуации вокруг «Псковжилстроя»: Это называется в уголовном процессе «деятельное раскаяние»
17 августа 2017
Сергей Белов о ситуации вокруг «Псковжилстроя»: Это называется в уголовном процессе «деятельное раскаяние»
Заместителю прокурора Пскова сожгли автомобиль, чтобы «свести счёты»
17 августа 2017
Заместителю прокурора Пскова сожгли автомобиль, чтобы «свести счёты» 5
В Пскове легковой автомобиль столкнулся с автобусом
17 августа 2017
В Пскове легковой автомобиль столкнулся с автобусом 1

Идет загрузка...