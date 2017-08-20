106 псковичей пострадали от укусов клещей на прошедшей неделе

20:11, 21 августа 2017, ПАИ

С 14 по 20 августа в Псковской области по поводу укусов клещей в лечебные организации области обратились 106 человек, в том числе 28 детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии исследовано 58 клещей, в семи из них обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Зарегистрировано 76 случаев острых кишечных инфекций (ОКИ), 32 из них - в Пскове.

Выполнено 12 лабораторных (микробиологических) исследований пищевых продуктов, три пробы не соответствовали требованиям.

Сотрудники управления составили 18 протоколов об административных правонарушениях, выдано семь предписаний и пять представлений об устранении нарушений.