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Экономика

Минсельхоз спрогнозировал урожай зерна в России

Глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что в 2017 году урожай зерна в России может составить 105–110 млн тонн, сообщает «Россия 24».

«По нашим оценкам, эта цифра будет, конечно, ниже, чем в прошлом году — порядка 105–110 млн тонн. Это наши предварительные оценки», — сказал он.

Экспорт зерна из России в 2017-2018 сельскохозяйственном году может достигнуть рекордных 40 миллионов тонн. «Безусловно, есть все предпосылки, чтобы мы были по экспорту, особенно пшеницы, номер один», — сказал он. По словам министра, показатель по экспорту зерна может стать рекордным. «Да, в том числе и по пшенице», — отметил Ткачев.

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