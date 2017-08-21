Минсельхоз спрогнозировал урожай зерна в России

20:16, 21 августа 2017, ПАИ

Глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что в 2017 году урожай зерна в России может составить 105–110 млн тонн, сообщает «Россия 24».

«По нашим оценкам, эта цифра будет, конечно, ниже, чем в прошлом году — порядка 105–110 млн тонн. Это наши предварительные оценки», — сказал он.

Экспорт зерна из России в 2017-2018 сельскохозяйственном году может достигнуть рекордных 40 миллионов тонн. «Безусловно, есть все предпосылки, чтобы мы были по экспорту, особенно пшеницы, номер один», — сказал он. По словам министра, показатель по экспорту зерна может стать рекордным. «Да, в том числе и по пшенице», — отметил Ткачев.