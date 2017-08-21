Воспитанники лагеря «Стремительный» ознакомились с комплектацией пожарного автомобиля

20:51, 21 августа 2017, ПАИ

Сотрудники Центра противопожарной пропаганды и общественных связей посетили лагерь «Стремительный». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, программа выезда включала в себя несколько мероприятий, которые проводились одновременно: интерактивное занятие с детьми младшего и среднего возраста, путешествие по станциям для старших ребят.

«Прежде всего, все отдыхающие в лагере получили возможность увидеть пожарный автомобиль, ознакомиться с его комплектацией и пожарно-техническим вооружением. Массу положительных эмоций вызвала практическая часть мероприятия – надевание на время боевой одежды пожарных. Ребята «болели» за своих товарищей, поддерживали их аплодисментами. В соревнования приняли участие, как юноши, так и девушки», - рассказали в пресс-службе.

Сотрудник Центра ГИМС МЧС России по Псковской области рассказала ребятам о правилах безопасного поведения на воде, средствах спасения и оказания помощи утопающему.