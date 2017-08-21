Стало известно, что чаще всего покупают россияне на AliExpress

21:29, 21 августа 2017, ПАИ

Летом российские покупатели потратили в китайских интернет-магазинах в 3,5 раза больше денег, чем годом ранее. Наиболее популярными товарами стали спиннеры и гаджеты производства Xiaomi. Об этом говорится в совместном исследовании AliExpress и «Яндекс.Денег», пишет «Российская газета».

Самые крупные покупки совершают жители Дальневосточного федерального округа (там средний чек составил 989 рублей) и Северного Кавказа (967 рублей). Меньше остальных тратят в Китае жители южных регионов (средний чек - 598 рублей).