Подешевели подержанные автомобили

21:18, 21 августа 2017, ПАИ

Средняя цена автомобиля с пробегом в России по состоянию на август составила 535 тысяч рублей, что почти на 6% ниже, чем в декабре прошлого года, сообщает аналитическое агенство «Автостат».

Подержанные машины начали дорожать вслед за новыми начиная с декабря 2014 года. С тех пор цифры на ценниках постоянно ползли вверх. Если в конце 2014-го, по данным агентства, средняя стоимость авто с пробегом составляла 430 тысяч рублей, то к декабрю 2016-го она выросла почти на треть, до 568 тысяч.

«До конца текущего года изменения тренда ожидать не стоит. Цены продолжат медленно снижаться», — уверен директор «Автостата» Сергей Целиков. По его словам, число предложений подержанных автомобилей на дилерских площадках и на классифайдах растет, а спрос сейчас не очень высокий. Машины продаются в основном со скидками, которые доходят до 15% от начальной цены.