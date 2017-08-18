Литва первой из постсоветских стран закупила сжиженный газ у США

22:31, 21 августа 2017, ПАИ

Литва стала первой страной бывшего СССР, импортировавшей сжиженный природный газ (СПГ) из США, сообщает «Интерфакс». Страна закупила СПГ у американской компании Cheniere Energy. Груз танкером доставили в Клайпеду.

Эксперты отмечают, что закупая газ в Штатах, Литва стремится продемонстрировать Москве, что у нее есть масса вариантов для получения этого топлива. Ранее страна уже импортировала СПГ из Норвегии.

По мнению российской стороны, Литва импортирует СПГ себе в убыток, поскольку цены на поставки газопроводного газа из России существенно ниже. Тем не менее, министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас отметил, что по стоимости американский газ может конкурировать с российским.

В ближайшее время в Литву должно прибыть еще одно судно с СПГ из США - поставка от компании Gas Natural Fenosa ожидается в середине сентября. Cheniere стала первым экспортером СПГ из США (не считая Аляску). С февраля прошлого года она осуществила более 160 поставок, главным образом в страны Латинской Америки и Азии.