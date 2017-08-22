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Общество

Матфей Змеесос наступил по народному календарю

22 августа отмечается память Матфия — одного из учеников Иисуса Христа, который стал апостолом вместо Иуды Искариота, сообщает calend.ru.

В книге апостольских деяний имя этого святого упоминается всего один раз — в рассказе о том, как Петр предложил выбрать двенадцатого апостола после предательства Иуды. По преданию, выбор между Матфием и Иосифом Варсавой был сделан с помощью жребия. Остальные сведения о Матфие известны из более поздних источников.

Согласно житию, составленному Димитрием Ростовским, Матфий родился в Вифлееме и с раннего детства изучал Закон Божий под руководством Симеона Богоприимца. До избрания в число Двенадцати апостолов он был одним из 70 учеников Христа. Позже он вместе с остальными апостолами от двенадцати стал свидетелем сошествия Святого Духа, а затем проповедовал в Иерусалиме и Иудее. Житие приписывает ему дар чудотворения, исцеления больных и изгнания бесов.

Много раз жизни Матфия угрожала опасность, но каждый раз он счастливо миновал ее. Но однажды беда не обошла его: синедрион осудил проповедника за распространение христианства и приговорил к смерти. По одним данным, апостол был забит камнями, по другим — распят на кресте.

На Руси с днем Матфея связывали жуткое поверье: якобы в это время к коровьему вымени прицепляются змеи и высасывают молоко (отсюда и нелицеприятное прозвище святого). Поэтому скотину старались не выпускать на пастбище, а также с особой тщательностью блюли все связанные с ней обычаи. Например, хозяйки всегда старались доить корову в одиночестве, чтобы «лишний глаз» не испортил буренку. Подойник никогда не ставили ни на стул, ни на кадку, чтобы у коровы не пропало молоко.

С Матфея приближение осени становилось очевидным, воздух остывал, а в небе все чаще появлялись тучи. «Матфей ненастье подпускает, летний дождь осенним перебивает», — примечали люди.

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