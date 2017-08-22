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Общество

Приставы собрали на полмиллиарда больше долгов по штрафам ГИБДД

За первые шесть месяцев 2017 года судебные приставы собрали 7,1 млрд рублей долгов по штрафам ГИБДД. Как пишет газета «Известия», это на полмиллиарда больше, чем годом ранее, а общее количество должников увеличилось на 600 тыс.

Эксперты объясняют такие показатели ростом автопарка, количества камер, фиксирующих нарушения правил, и ужесточением законодательства.

Статистический рост штрафов обусловлен тем, что эти нарушения стало труднее скрыть. При этом камеры постоянно совершенствуются, увеличивая спектр нарушений, которые они могут фиксировать.

Эксперты прогнозируют, что рост вероятности наказания рано или поздно приведет к тому, что автолюбители начнут менять манеру езды на более спокойную и безопасную для окружающих.

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