В «Псковэнерго» выберут самый чистый РЭС

09:20, 22 августа 2017, ПАИ

В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» в рамках проведения Года экологии стартует конкурс среди районов электрических сетей «Самый чистый РЭС». Подобное мероприятие на предприятии проводится впервые, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Таким образом, организаторы конкурса намерены привлечь внимание работников к важности вопросов снижения негативного воздействия на окружающую среду и поддержания экологического равновесия посредством подконтрольного использования сырьевых материалов и природных ресурсов.

В рамках конкурса комиссия, в частности, проверит все производственные площадки «Псковэнерго» на предмет обустройства мест временного накопления производственных отходов и ремонтных материалов, выполнения гигиенических требований к их размещению и обезвреживанию, соответствие карт-схем временного накопления отходов и соблюдение инструкций по обращению с ними.

Одновременно в компании среди сотрудников будет организован конкурс по сбору макулатуры «Бумажные гонки». Целью этой акции станет возрождение традиции сбора макулатуры, способствующего формированию экологического сознания. Главным критерием оценки результатов станет общий вес собранной и сданной макулатуры. Подведение итогов обоих конкурсов и награждение победителей будет проходить в декабре, в преддверии Дня энергетика.

Напомним, что 2017 год в России объявлен годом экологии. Его проведение намечено в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития страны, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности. В Псковской области проходит множество различных мероприятий экологической направленности, активное участие в которых принимают и специалисты «Псковэнерго».