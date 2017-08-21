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Экономика

В сентябре овощи и фрукты подешевеют на 80%

В сентябре овощи и фрукты подешевеют на 80%, такой прогноз сделали в Минэкономразвития РФ, пишет газета «Известия».

По словам представителей профильных ассоциаций, этого вполне стоит ожидать, поскольку урожайность в этом году держится на хорошем уровне.

В сентябре общее снижение цен на продовольственные товары по сравнению с началом лета составит 1,3%, а для плодоовощной продукции — 79,6%. Такая информация содержится в письме Минэкономразвития «О разработке прогноза социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

При подсчете дефляции на плодоовощную продукцию учитывались средние потребительские цены в России на картофель, капусту, лук репчатый, морковь, огурцы, томаты, яблоки, апельсины и бананы. Согласно документу, осенью будущего года цены на все продукты питания не будут значительно отличаться от нынешней осени.

Производители фруктов и овощей считают прогноз оправданным.

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