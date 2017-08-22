Он вернулся

17:17, 22 августа 2017, ПАИ

24 августа к своему 25-летию на мировые киноэкраны возвращается легендарный блокбастер «Терминатор 2: Судный день». Точнее, его версия, отреставрированная и конвертированная в формат 3D под руководством самого Джеймса Кэмерона. О том, почему с начала 1990-х и до сегодняшнего дня именно «Терминатор 2» остается самым всенародно любимым блокбастером, рассуждает Муслим Камалов.

Будущее не определено?

После оглушительного успеха первого «Терминатора» в 1984 году, казалось, что неизбежное продолжение уже не за горами. Но Кэмерон, в силу некоторых важных для себя обстоятельств, предпочел немного переждать то время, когда визуальные эффекты перестанут быть откровенно примитивными. Да и права на первую часть сай-фая о киборге он продал (всего за 1 доллар) продюсерам из Hemdale. Так что возвращаться к продолжению «Терминатора» он особо не торопился.

За время своих семилетних «скитаний» Кэмерон успел снять продолжение «Чужого» и совершенно невыдающуюся «Бездну», в которой режиссер просто-напросто изучал достижения компьютерных технологий. Картина послужила своеобразной «песочницей» для экспериментов с графикой, но тут не обошлось без творческих конфронтаций: студия настояла на удалении некоторых сцен, чем Кэмерон был жутко недоволен (в итоге в 1996 году он выпустил режиссерскую версию фильма). Что касается нового «Терминатора», то Джеймс Кэмерон чувствовал, что ему необходим прорыв. Положение дел спас исполнитель главной роли Арнольд Шварценеггер. Будучи твердо убежденным, что продолжение станет еще более ошеломительным, актер предложил продюсеру студии Carolco Марио Кассару, с которым они уже сработались на нескольких проектах («Красная жара», «Вспомнить все») выкупить права на франшизу «Терминатора» у идущих к банкротству Hemdale.

Поначалу молодой фантаст Кэмерон не хотел браться за сценарий до подтверждения участия в проекте актрисы Линды Хэмилтон (Сара Коннор). Он видел в роли Сары лишь её и не желал каким-либо образом менять своих главных героев. Только после всех переговоров и утверждении роли Хэмилтон, Кэмерон и его друг и со-сценарист первой части Уильям Вишер приступили к работе над продолжением.

Наработок было много и не все сгенерированные свежие идеи пришлись по вкусу Марио Кассару: продюсерским фильтрам подверглись пять обширных сцен. Он стремился экономить бюджет, да и к тому же посчитал, что дополнительные ветки сюжета не привносят ничего кардинально нового, но прилично растягивают хронометраж. В финальной прокатной версии мы не увидели пролог, где Джон Коннор рассказывает о тленности уничтоженного ядерной войной будущего и об отправлении киборга-спасителя в прошлое, сцену с пытками Сары Коннор в психбольнице и ее второй пророческий сон, а также эпизод с видением умирающего ученого Майлза Дайсона (Джо Мортон) из Cyberdyne Systems, посетившим его перед тем, как он взорвал здание.

В итоге, 160 страничный сценарий первоначальной версии «Терминатора 2» был урезан до 130 страниц. Именно эта версия фильма в будущем будет до дыр засмотрена на VHS. Впрочем, все удаленные сцены в последствии Кэмерон вернет в свою режиссерскую и спец-версии.

Идём со мной, если хочешь жить

Оригинальный «Терминатор», положивший начало масштабной франшизе, был своеобразным низкобюджетным «экспериментом» и в какой-то степени даже «капризом» режиссёра. Идея фильма пришла в голову Кэмерону, когда он придумал один лишь образ металлического скелета в огне, ставший уже позже киборгом-убийцей. В прямолинейный сюжет, походивший поначалу больше на триллер, чем на сай-фай, не вклинивали какие-либо флешбеки и довольно грубо и без предупреждений втянули зрителей в историю. Впрочем, этот эффект оказал свое мощное воздействие и сработал как надо: вместе с Сарой Коннор растерянность и шок испытали и зрители.

Во втором «Терминаторе» Кэмерон совершенно по-другому подошел к созданию центральной идеи. Здесь его персонажи уже не кажутся такими бездушными, их диалоги стали намного ярче, и даже сам киборг стремится к человечности, в отличие от самих людей будущего. Для Арнольда Шварценеггера роль именно в «Терминаторе 2» стала самой значимой и культовой, наравне со всем фильмом. Все потому, что «злой Арни» отталкивал, в нем было слишком много «робота». Казалось, что ему было предрешено сыграть именно «доброго киборга» в продолжении. Шварценеггера хотелось видеть именно таким, и ему удалось воплотить этот образ с большей актерской отдачей, нежели чем антигероя из первой части.

Все это было результатом кропотливой работы Кэмерона и Вишера над сценарием. Для того, чтобы изменить отношение к главному герою, необходимо было заново проработать каждую деталь образа Шварценеггера: от слов и действий до решающих исход той или иной сцены поступков. К тому же сам Шварценеггер после первой части пообещал больше не исполнять роли злодеев и не хотел, чтобы в продолжении «Терминатора» Т-800 убивал людей. Впоследствии цитаты именно «Терминатора 2» войдут громадным эшелоном в историю кино: классические «I’ll be back», «Hasta la vista, baby» и «Trust me» будет повторять каждый школьник.

Нельзя просто так убивать людей

Совершенно новой и в тоже время ключевой фигурой, которую привнес в продолжение франшизы Кэмерон, несомненно, стал сын Сары - Джон Коннор (Эдвард Ферлонг) в подростковом возрасте. Еще не подозревающий, что в будущем он возглавит сопротивление «Скайнету» и отправит в прошлое своего будущего отца, а затем и перепрограммированного киборга. Джон Коннор живет совершенно панковской беззаботной жизнью: катается на мопеде по пустырям с лучшим другом под оглушающие треки Guns N’ Roses, отрывается в торговом центре на украденные деньги, плюет на учебу, общество и своих приемных родителей, при этом мечтая вызволить из психбольницы родную мать.

Бунтарь по природе, он оказывается глубоко нравственным. Мама не только успела научить его как воровать деньги из банкоматов и выживать самостоятельно, но также рассказала и о том, почему «нельзя просто так убивать людей». Ту же мысль Джон позже будет пытаться вдолбить и киборгу, который впоследствии станет его лучшим другом и чуть ли не заменит погибшего отца. Он будет учить его всему тому, что присуще обычным людям - от простой улыбки до «ровных» словечек и фраз «пацанов из Лос-Анджелеса».

Джон, будучи еще ребенком, изо всех сил пытается разрушить теорию о том, что технология бесчеловечна, доказать в первую очередь себе, что в каждой машине живет своя душа, а искусственный разум обучаем. В одной из сцен Сара понимает, что робот - это самый разумный выбор для ребенка в этом безумном мире: «Он никогда не устанет, никогда не покинет его и не сделает ему больно, никогда не закричит на него, не напьётся, всегда будет рядом, и он умрёт, чтобы защитить его».

Главный гуманистический посыл, как ни странно, здесь получает через людей сам терминатор. Даже самого бездушного киборга Джон Коннор превращает в «машину для убийств» с базовыми морально-нравственными установками. В конечном счете, именно она смогла сделать то, что человечеству только предстоит - постичь истинную ценность человеческой жизни.

Усовершенствованный прототип и спецэффекты

Джону Коннору, будущему лидеру сопротивления, казалось, было предначертано встретиться с обоими киборгами сразу. Великая сцена в узком коридоре на парковке неспроста снята в slow-motion: это не прием ради приема, а своеобразный, пусть и немного пафосный киноязык, с помощью которого Кэмерон создает напряжение в ключевых и важных переломных моментах. Встреча двух запрограммированных врагов, а между ними - приоритетная цель.

Усовершенствованным прототипом Т-800 является Т-1000 (грандиозно исполненная роль Роберта Патрика) - полная противоположность Шварценеггеру - бездушный и практически безмолвный «жидкий металл», способный превращаться во все, что станет его жертвой. Именно на этом персонаже Кэмерон отыграл все свои самые главные козыри: он впервые применил тут революционные графические наработки в CGI (computer-generated imagery - изображения, сгенерированные компьютером), созданные в те времена еще небольшой командой студии Industrial Light and Magic (ILM).

Компьютерная графика в фильме занимает всего-то жалких 3,5 минуты, но они коренным образом изменили подход к созданию CGI и блокбастеров в целом. Любитель визуальных эффектов, Кэмерон, при этом ими не злоупотребляет, а также остается верен принципу, согласно которому на экране все должно выглядеть реалистично. Все остальные спецэффекты, кроме метаморфоз Т-1000, созданы студией, что называется, по правилам «олдскула»: выстрелы, взрывы, столкновение вертолета и грузовика, падающий в канал тягач и последующая великолепно снятая погоня за Джоном Коннором - вот это все.

Пожалуй, одной из самых впечатляющих и эффектных в фильме является сцена, в которой Шварценеггер одним лишь своим весом переворачивает многотонный грузовик с жидким азотом, а после разбивает замерзшего в нем же Т-1000 со словами, которым научился у Джона: «Hasta la vista, baby». Но «асталависта» не происходит, и с помощью обычной ртути Кэмерон создает знаковую сцену восстановления «жидкого металла». Отдельного внимания заслуживает и то, с какой скрупулёзностью подошли художники к созданию механической руки в сцене, где терминатор доказывает ученому факт своего кибернетического происхождения. Вся эта целеустремленность и изобретательность Кэмерона и его художников по спецэффектам, можно сказать, привела к появлению новой эры в кинематографе и невообразимым образом расширила горизонты создания масштабных блокбастеров.

Кэмерон знал, что когда-нибудь другие режиссеры захотят продолжить франшизу и поэтому выжал из себя и из сюжета картины все, чтобы сделать историю полностью законченной. Так и оказалось: фанаты по всему миру признают «настоящими» именно первые две части франшизы, отрекаясь от последующих «рудиментов».

Easy money

В конце фильма, уезжая по шоссе, Сара Коннор скажет о том, что «будущее не предопределено». Также и Джеймс Кэмерон в те времена не знал судьбы «Терминатора 2», ведь у сиквелов, как известно, совсем дурная репутация. Но в этот «черный список» «Терминатор 2: Судный день», к счастью, не попал тогда и не попадет и сейчас. Он уже стал самым успешным сиквелом за всю историю кино, собрав в мировом прокате свыше полумиллиарда долларов при бюджете всего в 100 миллионов.

Легендарный и в тоже время самый важный фильм Кэмерона изменил само представление о кино. Картина получила статус «культовой» не только свои за прорывные спецэффекты и революционную для того времени компьютерную графику, но и за неповторимую атмосферу и эстетику, наполненную весомыми идеями. В мире, где уже, кажется, нет места гуманизму, машина познает человеческие чувства и задается вопросом о том, «почему люди плачут».

Многие преданные фанаты «Терминатора 2» еще даже не родились, когда снималась картина. Спустя 25 лет для всех тех, кто еще не слышал фразы «Идём со мной, если хочешь жить» с большого экрана, старина Джеймс Кэмерон предоставил такой шанс. Главное его теперь не упустить.