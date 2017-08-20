Трехлетнего ребенка спасли пожарные в Великих Луках
21 августа в Великих Луках горела квартира в пятиэтажном доме по улице Проектной, 48. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной случившегося назван поджог. Пожарные спасли двух человек, в том числе трехлетнего ребенка.
Кроме того, вчера в садоводческом товариществе «Чайка» в Великолукском районе сгорел дачный дом. Причиной стало неосторожное обращение с огнём при курении в алкогольном опьянении 51-летнего сына хозяйки.
Также дача сгорела в деревне Красный поселок Невельского района. Возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.
В поселке Усвяты в жилом доме по улице Козловской, 33 сгорели кровля и веранда. Предположительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.