Трехлетнего ребенка спасли пожарные в Великих Луках

09:41, 22 августа 2017, ПАИ

21 августа в Великих Луках горела квартира в пятиэтажном доме по улице Проектной, 48. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной случившегося назван поджог. Пожарные спасли двух человек, в том числе трехлетнего ребенка.

Кроме того, вчера в садоводческом товариществе «Чайка» в Великолукском районе сгорел дачный дом. Причиной стало неосторожное обращение с огнём при курении в алкогольном опьянении 51-летнего сына хозяйки.

Также дача сгорела в деревне Красный поселок Невельского района. Возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

В поселке Усвяты в жилом доме по улице Козловской, 33 сгорели кровля и веранда. Предположительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.