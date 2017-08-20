На девять лет в тюрьму отправился пскович за попытку убийства сожительницы

09:46, 22 августа 2017, ПАИ

К 9 годам лишения свободы приговорил суд жителя Пскова, который обвинялся в покушение на убийство своей сожительницы (по часть 3 статьи 30 – часть 1 статьи 105 УК РФ).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в суде установлено, что мужчина в конце ноября 2016 года в состоянии алкогольного опьянения из-за ревности нанёс своей сожительнице кухонным ножом не менее трех ударов в область груди и живота. Свой преступный умысел мужчина не смог довести до конца, так как потерпевшей была оказана медицинская помощь.

Псковский городской суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы, апелляционная инстанция Псковского областного суда это решение признала законным и обоснованным.

Приговор суда вступил в законную силу.