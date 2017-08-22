Минздрав назвал самые распространённые в России заболевания

10:31, 22 августа 2017, ПАИ

Чаще всего россияне болеют пневмонией, острым ларингитом, трахеитом и бронхитом. В прошлом году зафиксированы более 20,8 тысяч случаев этих заболеваний на 100 тысяч человек, сообщает телеканал RT со ссылкой на данные, предоставленные Минздравом.

По словам главного внештатного отоларинголога Минздрава Николая Дайхеса, органы дыхания уязвимы, в том числе, и потому, что россияне часто переносят простуду на ногах.

По данным министерства, смертность от подобных болезней в 2016 году, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, уменьшилась на 7,3%. Положительная динамика сохранилась и в 2017 году: за полгода снижение составило 8,7 % в сравнении с аналогичным периодом 2016-го.