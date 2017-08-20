Гдовские спасатели помогли добраться до берега двум рыбакам

09:54, 22 августа 2017, ПАИ

21 августа в деревне Прибуж Гдовского района спасатели помогли добраться до берега мужчине с 15-летним сыном. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Вызов поступил в 23:00. «Отец с сыном на моторной лодке отправились на рыбалку. Когда плавсредство сломалось, они позвонили в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Гдова, которая направила на место спасателей. Последние пускали сигнальные ракеты и вскоре обнаружили рыбаков», - рассказали в ведомстве.