Александр Котов: Наш флаг объединяет под своим полотнищем людей разных возрастов, национальностей, профессий, взглядов и вероисповеданий

10:03, 22 августа 2017, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания (ПОС) депутатов Александр Котов поздравил псковичей с Днём государственного флага Российской Федерации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПОС.

Александр Котов в поздравлении отметил, что российский триколор является символом большой и мощной державы, олицетворяет ратные подвиги и трудовые достижения народа, духовные и культурные основы нации, научный и экономический потенциал страны, многовековой опыт поколений и стремление в будущее.

«Наш флаг объединяет под своим полотнищем людей разных возрастов, национальностей, профессий, взглядов и вероисповеданий, которые все вместе составляют единый, непобедимый сплав, имя которому – Россия. Мы гордимся своей страной и своим народом! Уверен, что жители Псковской области честным созидательным трудом будет прославлять флаг России во имя процветания Отечества и счастья наших детей! С праздником! Добра, мира и благополучия!» - пожелал Александр Котов псковичам.