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Спорт

Спартакиада пенсионеров стартует в Пскове 1 сентября

С 1 по 3 сентября в Пскове пройдет IV Спартакиада пенсионеров области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

Цель Спартакиады - пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди пожилых людей как важного фактора активного долголетия.

Соревнования будут проводиться по следующим дисциплинам: лёгкая атлетика (дистанция для мужчин 1500 метров, для женщин - 1000 метров), плавание – мужчины и женщины 50 метров вольным стилем, настольный теннис, пулевая стрельба и шахматы. По результатам состязаний будет сформирована сборная команда Псковской области для участия в Спартакиаде пенсионеров России, которая пройдёт с 29 сентября по 1 октября в Пензе.

Желающие принять участие в Спартакиаде в составе команды города Пскова могут обратиться в комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова по телефону 29-11-28.

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