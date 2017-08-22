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Общество

Стабильности пожелали горожанам власти Пскова в День Государственного флага РФ

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников поздравили жителей областного центра с Днём Государственного флага Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Этот общенациональный праздник объединяет народы нашей многонациональной страны в стремлении делать Россию сильной и самодостаточной. От каждого её гражданина зависит успех и развитие большой и малой Родины», - говорится в поздравлении.

Руководители Пскова пожелали горожанам здоровья, благополучия, стабильности и успеха.

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