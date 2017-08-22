Андрей Турчак поздравил жителей региона с Днём Государственного флага

10:22, 22 августа 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил жителей региона с Днём Государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

В поздравлении главы региона, в частности, отмечается, что российский триколор — олицетворяет многовековую историю и силу нашей страны, благородство, великодушие и мужество нашего народа. «Сегодня флаг знаменует победы России в спортивных состязаниях и покорении горных вершин, вдохновляя всех нас на созидательный труд», — отметил он.

В праздничный день Андрей Турчак пожелал всем жителям области крепкого здоровья, счастья и благополучия.