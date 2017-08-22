0
10:22
Андрей Турчак поздравил жителей региона с Днём Государственного флага
10:03
Александр Котов: Наш флаг объединяет под своим полотнищем людей разных возрастов, национальностей, профессий, взглядов и вероисповеданий
09:18
День Государственного флага отмечают в России
21:29
Стало известно, что чаще всего покупают россияне на AliExpress
20:24
В псковском Красном Кресте прошёл конкурс на лучший букет
18:02
Новая школа в Борисовичах пройдёт общественную приёмку
17:09
Псковские археологи продлили сбор средств на исследование поселения эпохи викингов
Еще новости
Общество

Андрей Турчак поздравил жителей региона с Днём Государственного флага

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил жителей региона с Днём Государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

В поздравлении главы региона, в частности, отмечается, что российский триколор — олицетворяет многовековую историю и силу нашей страны, благородство, великодушие и мужество нашего народа. «Сегодня флаг знаменует победы России в спортивных состязаниях и покорении горных вершин, вдохновляя всех нас на созидательный труд», — отметил он.

В праздничный день Андрей Турчак пожелал всем жителям области крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Турчак поздравил жителей региона с Днём Государственного флага
22 августа 2017
Андрей Турчак поздравил жителей региона с Днём Государственного флага
Александр Котов: Наш флаг объединяет под своим полотнищем людей разных возрастов, национальностей, профессий, взглядов и вероисповеданий
22 августа 2017
Александр Котов: Наш флаг объединяет под своим полотнищем людей разных возрастов, национальностей, профессий, взглядов и вероисповеданий
День Государственного флага отмечают в России
22 августа 2017
День Государственного флага отмечают в России
Стало известно, что чаще всего покупают россияне на AliExpress
21 августа 2017
Стало известно, что чаще всего покупают россияне на AliExpress
В псковском Красном Кресте прошёл конкурс на лучший букет
21 августа 2017
В псковском Красном Кресте прошёл конкурс на лучший букет
Новая школа в Борисовичах пройдёт общественную приёмку
21 августа 2017
Новая школа в Борисовичах пройдёт общественную приёмку 12
Псковские археологи продлили сбор средств на исследование поселения эпохи викингов
21 августа 2017
Псковские археологи продлили сбор средств на исследование поселения эпохи викингов
Шесть дней остаётся до кастинга конкурса «Миссис бабушка-2017» в Пскове
21 августа 2017
Шесть дней остаётся до кастинга конкурса «Миссис бабушка-2017» в Пскове

Идет загрузка...